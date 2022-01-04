Дмитрий Губерниев – о Непряевой: Эта победа посильнее «Фауста» Гете для российских лыж

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу российской лыжницы Натальи Непряевой на «Тур де Ски»-2021/22.

«Наташа пишет историю! Эта победа посильнее «Фауста» Гете для российских лыж. Непряева взлетела первой, прямо как Терешкова в своё время. Непряева – большая труженица и молодец. Я за нее просто счастлив!

Это выдающаяся победа. Однако при всем величии Наташи на данный момент главная победа должна быть в другом месте. Очень надеюсь, что эта победа будет на Олимпиаде в феврале. Для того чтобы по-настоящему стать великой, нужно взять олимпийское золото», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, которой удалось выиграть престижную многодневку «Тур де Ски».

В общем зачете «Тура» Непряева стала первой с солидным преимуществом. Отрыв от второго места, Эббы Андерсон, составил 46 секунд.