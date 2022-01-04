Елена Вяльбе: Сегодня у Непряевой была лучшая гонка в гору

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала успех россиянки Натальи Непряевой на «Тур де Ски»-2021/22.

«У Наташи подходит форма. Был хороший тур для нее. Во всех гонках себя проявляла. Знаем, как тяжело ей всегда даётся эта гора. Но сегодня это была ее лучшая гонка в гору. Тренеры и работают для того, чтобы эту форму приумножить. И Юрий Бородавко, и сама Наташа говорят, что еще есть куда прибавлять. До Пекина есть время, чтобы поправить то, что нужно», – сказала Вяльбе «Чемпионату».

Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, которой удалось выиграть престижную многодневку «Тур де Ски».

В общем зачете «Тура» Непряева стала первой с солидным преимуществом. Отрыв от второго места, Эббы Андерсон, составил 46 секунд.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.