Степанова - иностранным журналистам: Неужели вы ожидали от меня чего-то другого?

Российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на высказывания иностранных журналистов о ней.

Ранее четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен ответил 21-летней спортсменке на ее слова о норвежцах.

«С того дня, как я выступила на приеме в Кремле в честь российских олимпийских чемпионов, западные журналисты засыпают меня просьбами о дальнейших комментариях. У меня есть ответ для всех вас: неужели вы ожидали от меня чего-то другого? То, что я улыбаюсь, немного говорю по-английски и почти всегда готова перекинуться парой слов с вами и соперницами, делает меня какой-то «другой русской»?» - написала Степанова в своем телеграм-канале.

Напомним, что россиянка выиграла золото Олимпиады в Пекине в эстафетной гонке.