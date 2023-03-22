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FIS и IBU запретили использовать фторосодержащие средства для подготовки лыж

Обе организации настаивали на категорическом запрете таких мазей.
22 марта 2023 14:01
автор: Александр Евграфов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) объявили о введении запрета на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж, говорится на официальном сайте FIS.

Запрет будет действовать с начала сезона-2023/2024.

«Мы рады, что можем ввести полный запрет на использование фторсодержащих средств на крупных соревнованиях. Это ключевой шаг в обеспечении их честности и минимизации неблагоприятного экологического воздействия на здоровье и окружающую среду», — цитирует вице-президента FIS Романа Кумпоста пресс-служба организации.

В настоящее время ведется детализация регламента проверок лыж и метод их тестирования на предмет обнаружения запрещенных средств.

FIS и IBU запретили использовать фторосодержащие средства для подготовки лыж
Обе организации настаивали на категорическом запрете таких мазей.
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