FIS и IBU запретили использовать фторосодержащие средства для подготовки лыж

Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) объявили о введении запрета на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж, говорится на официальном сайте FIS.

Запрет будет действовать с начала сезона-2023/2024.

«Мы рады, что можем ввести полный запрет на использование фторсодержащих средств на крупных соревнованиях. Это ключевой шаг в обеспечении их честности и минимизации неблагоприятного экологического воздействия на здоровье и окружающую среду», — цитирует вице-президента FIS Романа Кумпоста пресс-служба организации.

В настоящее время ведется детализация регламента проверок лыж и метод их тестирования на предмет обнаружения запрещенных средств.