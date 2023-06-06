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Непряева и Терентьев показали фотографию с помолвочным кольцом

Пара объявила об отношениях в октябре 2022 года.
06 июня 2023 11:58
автор: Артур Гичунцев

Российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в соцсети совместное фото с призером Олимпийских игр Александром Терентьевым.

Снимок был сделан на Кутузовском проспекте Москвы около мемориала «Москва – город-герой», расположенного недалеко от Кутузовского ЗАГСа.

Примечательно, что на пальце Непряевой красуется помолвочное кольцо.

Напомним, лыжница объявила об отношениях с Терентьевым в октябре 2022 года, выложив снимок их поцелуя.

27-летняя Непряева – олимпийская чемпионка 2022 года. Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира. Что касается Терентьева, то помимо бронзы на ОИ 24-летний лыжник также побеждал на Универсиаде.

источник: «Советский спорт»
Непряева и Терентьев показали фотографию с помолвочным кольцом
Пара объявила об отношениях в октябре 2022 года.
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