Непряева и Терентьев показали фотографию с помолвочным кольцом

Российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в соцсети совместное фото с призером Олимпийских игр Александром Терентьевым.
Снимок был сделан на Кутузовском проспекте Москвы около мемориала «Москва – город-герой», расположенного недалеко от Кутузовского ЗАГСа.
Примечательно, что на пальце Непряевой красуется помолвочное кольцо.
Напомним, лыжница объявила об отношениях с Терентьевым в октябре 2022 года, выложив снимок их поцелуя.
27-летняя Непряева – олимпийская чемпионка 2022 года. Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира. Что касается Терентьева, то помимо бронзы на ОИ 24-летний лыжник также побеждал на Универсиаде.
источник: «Советский спорт»