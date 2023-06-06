Непряева и Терентьев показали фотографию с помолвочным кольцом

Российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в соцсети совместное фото с призером Олимпийских игр Александром Терентьевым.

Снимок был сделан на Кутузовском проспекте Москвы около мемориала «Москва – город-герой», расположенного недалеко от Кутузовского ЗАГСа.

Примечательно, что на пальце Непряевой красуется помолвочное кольцо.

Напомним, лыжница объявила об отношениях с Терентьевым в октябре 2022 года, выложив снимок их поцелуя.

27-летняя Непряева – олимпийская чемпионка 2022 года. Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира. Что касается Терентьева, то помимо бронзы на ОИ 24-летний лыжник также побеждал на Универсиаде.