«Это проблема». Елена Вяльбе – об антидопинговой программе в регионах

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как обстоят дела с антидопинговой программой в регионах. Сейчас президент ФЛГР находится на форуме в Суздале, главной миссией которого является популяризация идей чистого спорта.

«Мы ведем антидопинговую деятельность, все наши документы регламентирующие - это кодекс WADA, правила FIS, российские правила. Что касается регионов, то здесь самая большая проблема - найти людей, которые могли бы отвечать за антидопинговую программу. Федерации нищие, 90% не имеют внебюджетных средств», - цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее Вяльбе резко высказалась по поводу возможного участия сборной России на Олимпиаде-2024.