ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Это проблема». Елена Вяльбе – об антидопинговой программе в регионах

За пределами Москвы нехватка людей.
21 сентября 2023 16:56
автор: Тимур Пацюк

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как обстоят дела с антидопинговой программой в регионах. Сейчас президент ФЛГР находится на форуме в Суздале, главной миссией которого является популяризация идей чистого спорта.

«Мы ведем антидопинговую деятельность, все наши документы регламентирующие - это кодекс WADA, правила FIS, российские правила. Что касается регионов, то здесь самая большая проблема - найти людей, которые могли бы отвечать за антидопинговую программу. Федерации нищие, 90% не имеют внебюджетных средств», - цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее Вяльбе резко высказалась по поводу возможного участия сборной России на Олимпиаде-2024.

источник: ТАСС
Шаров выиграл 8-километровый кросс на чемпионате России
Соревнования проходят в Архангельской области.
19.09.2023 16:16
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
Коростелев выиграл гонку на 20 км на летнем чемпионате России
Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
18.09.2023 18:52
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
Фалеева выиграла гонку на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам
Для спортсменки это вторая победа на соревнованиях.
18.09.2023 13:28
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Якимушкин стал победителем гонки на 20 км свободным стилем на чемпионате России
Спортсмен преодолел дистанцию за 46 минут 14,5 секунды.
15.09.2023 15:22
Лыжный спорт
автор: Виталий Овсянников
«Шрамы украшают». Олимпийская чемпионка Степанова показала травмы после падения
Лыжница упала на чемпионате России.
15.09.2023 15:06
Лыжный спорт
автор: Виталий Овсянников
Пеклецова победила в гонке на 15 км на чемпионате России, Степанова упала и финишировала 27-й
Соревнования проходят в Архангельской области.
15.09.2023 14:12
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
Елена Вяльбе резко высказалась по поводу возможного участия сборной России на Олимпиаде-2024
В настоящий момент подавляющее большинство отечественных атлетов отстранено от международных турниров.
15.09.2023 11:18
Лыжный спорт
автор: Александр Бойченко
Резцова считает, что россияне должны участвовать в соревнованиях в любом статусе
Спортсмены из РФ могут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.
12.09.2023 13:55
Лыжный спорт
автор: Степан Шереметьев
Большунов и Червоткин не примут участия в летнем чемпионате России в Малиновке 
Лыжники в данный момент проходят восстановление от повреждений. 
11.09.2023 14:47
Лыжный спорт
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.