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Вяльбе призналась, что Большунов отучил ее материться

Она рассказала, что перенимает некоторые вещи от спортсмена.
26 сентября 2023 11:01
автор: Степан Шереметьев

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что Александр Большунов отучил ее ругаться матом.

«Александр не матерится. И он к этому относится очень негативно. Даже я в присутствии Александра через какое-то время поняла, что не нужно употреблять такие слова. Это здорово, когда тренер учится у спортсменов в таких ситуациях», – приводит слова руководителя РИА Новости.

Отметим, что Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом.

Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

источник: «РИА Новости»
Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
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