Российские лыжники заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Бейтостолене

Лыжный спорт 09 декабря 2018 16:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В норвежском Бейстостолене проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Мужская сборная России-1 показала второй результат в эстафете 4х7,5 км. В составе российской команды бежали Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.

Победителями эстафеты стали норвежцы из первой сборной, которые выиграли у россиян 0,7 секунды. Третье место заняла вторая команда Норвегии.

Отметим, что в эстафете принимали участие две российские сборные. Мужская сборная России-2 в составе Ильи Семикова, Максима Вылегжанина, Алексея Червоткина и Иван Якимушкина финишировали девятыми.

Бейтоштолен (Норвегия)

Лыжные гонки

Кубок мира

Третий этап

Мужчины

Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рете, Финн Крог) – 1:10.38,9

2. Россия-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) – отставание 0,7

3. Норвегия (Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холунд, Магне Хага, Симен Крюгер) – +53,4

...9. Россия-2 (Илья Семиков, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин) – +2.13,1