Российские лыжники заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Бейтостолене - Советский спорт
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    • Лыжный спорт09 декабря 2018 16:53Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Российские лыжники заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Бейтостолене

    В норвежском Бейстостолене проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

    Мужская сборная России-1 показала второй результат в эстафете 4х7,5 км. В составе российской команды бежали Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.

    Победителями эстафеты стали норвежцы из первой сборной, которые выиграли у россиян 0,7 секунды. Третье место заняла вторая команда Норвегии.

    Отметим, что в эстафете принимали участие две российские сборные. Мужская сборная России-2 в составе Ильи Семикова, Максима Вылегжанина, Алексея Червоткина и Иван Якимушкина финишировали девятыми.

    Бейтоштолен (Норвегия)
    Лыжные гонки
    Кубок мира
    Третий этап
    Мужчины
    Эстафета 4х7,5 км

    1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рете, Финн Крог) – 1:10.38,9
    2. Россия-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) – отставание 0,7
    3. Норвегия (Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холунд, Магне Хага, Симен Крюгер) – +53,4
    ...9. Россия-2 (Илья Семиков, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин) – +2.13,1

    #кубок мира по лыжным гонкам#мужская сборная россии по лыжным гонкам#белов евгений#большунов александр#спицов денис#мельниченко андрей
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