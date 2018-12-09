Российские лыжники заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Бейтостолене

В норвежском Бейстостолене проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Мужская сборная России-1 показала второй результат в эстафете 4х7,5 км. В составе российской команды бежали Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.
Победителями эстафеты стали норвежцы из первой сборной, которые выиграли у россиян 0,7 секунды. Третье место заняла вторая команда Норвегии.
Отметим, что в эстафете принимали участие две российские сборные. Мужская сборная России-2 в составе Ильи Семикова, Максима Вылегжанина, Алексея Червоткина и Иван Якимушкина финишировали девятыми.
Бейтоштолен (Норвегия)
Лыжные гонки
Кубок мира
Третий этап
Мужчины
Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рете, Финн Крог) – 1:10.38,9
2. Россия-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) – отставание 0,7
3. Норвегия (Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холунд, Магне Хага, Симен Крюгер) – +53,4
...9. Россия-2 (Илья Семиков, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин) – +2.13,1