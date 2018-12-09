Мартин Йонсруд Сундбю: То, что Большунов делает на 7,5 км классическим ходом, - это безумие!

Лыжный спорт 09 декабря 2018 23:36 Источник: «Газета.Ru»

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился мнением о своем соперничестве с россиянином Александром Большуновым на втором этапе эстафетной гонки на Кубке мира в Бейтостолене.

- То, что Большунов делает на 7,5 км классическим ходом, - это безумие! Он бежит так быстро! Я очень впечатлен. Он сломил меня. Мне оставалось просто получать впечатления. Это был исторический забег, я никогда такого не видел!

Что нам делать с ним на чемпионате мира в Зеефельде на 15 км классическим ходом? Об этом надо немало подумать», – цитирует Сундбю «Газета.Ru» со ссылкой на NRK.

Напомним, что российские лыжники заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Бейтостолене. В составе российской команды бежали Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Победителями эстафеты стали норвежцы из первой сборной, которые выиграли у россиян 0,7 секунды.