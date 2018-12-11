Крюков решил продолжить карьеру и пройдет отбор на Кубок мира

Лыжный спорт 11 декабря 2018 18:36 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Минувший сезон спортсмен пропустил из-за травмы.

Олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков рассказал о планах на будущее.

"Я продолжаю карьеру, плавно начинаю набирать форму. Планирую свое участие в "Красногорской лыжне", а там как получится.

Если лыжник хочет отобраться на чемпионат мира, его должна аккредитовать FIS (Международная федерация лыжного спорта), а если он не выступает на этапах Кубка мира, то его не аккредитуют. Мое участие в чемпионате мира под большим вопросом – скорее нет, чем да", – заявил Крюков, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, пропуск 33-летнего Крюкова также был связан с временным отстранением, которое было наложено из-за возможной причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде-2014 в Сочи. Позже спортсмен был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне.