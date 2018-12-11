Крюков решил продолжить карьеру и пройдет отбор на Кубок мира - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 00начало в 20:55
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    ХК Тамбов
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 20:55
    Галатасарай
    Порту
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Монако
    Боруссия Д
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Барселона
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Интер М
    ПСВ Эйндховен
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Ливерпуль
    Наполи
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Црвена Звезда
    ПСЖ
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Брюгге
    Атлетико М
    0
    0
    • Лыжный спорт11 декабря 2018 18:36Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Крюков решил продолжить карьеру и пройдет отбор на Кубок мира

    Минувший сезон спортсмен пропустил из-за травмы.

    Олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков рассказал о планах на будущее.

    "Я продолжаю карьеру, плавно начинаю набирать форму. Планирую свое участие в "Красногорской лыжне", а там как получится.

    Если лыжник хочет отобраться на чемпионат мира, его должна аккредитовать FIS (Международная федерация лыжного спорта), а если он не выступает на этапах Кубка мира, то его не аккредитуют. Мое участие в чемпионате мира под большим вопросом – скорее нет, чем да", – заявил Крюков, чьи слова приводит ТАСС.

    Напомним, пропуск 33-летнего Крюкова также был связан с временным отстранением, которое было наложено из-за возможной причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде-2014 в Сочи. Позже спортсмен был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

    #крюков никита
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта