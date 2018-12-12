Нортуг объявит о завершении карьеры

Лыжный спорт 12 декабря 2018 06:37 Источник: NRK Автор: Спирин Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг 12 декабря в Тронхейме проведет пресс-конференцию.

Нортуг пропустил стартовые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии. Также титулованный норвежец не попал в состав команды на 4-й этап Кубка мира в швейцарском Давосе.

По плану Нортуг должен принять участие в двух гонках на Кубке Скандинавии, которые пройдут в пятницу и субботу.

Пресс-конференция начнется в 14.00 по московскому времени.

По информации NRK, Петтер объявит о завершении спортивной карьеры.