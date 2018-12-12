Нортуг объявит о завершении карьеры - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 10окончен
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    3-й период
    Колорадо Эвеланш
    Эдмонтон Ойлерз
    2
    6
    • Лыжный спорт12 декабря 2018 06:37Источник: NRKАвтор: Спирин Дмитрий

    Нортуг объявит о завершении карьеры

    Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг 12 декабря в Тронхейме проведет пресс-конференцию.

    Нортуг пропустил стартовые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии. Также титулованный норвежец не попал в состав команды на 4-й этап Кубка мира в швейцарском Давосе.

    По плану Нортуг должен принять участие в двух гонках на Кубке Скандинавии, которые пройдут в пятницу и субботу.

    Пресс-конференция начнется в 14.00 по московскому времени.

    По информации NRK, Петтер объявит о завершении спортивной карьеры.

    #нортуг петтер#кубок мира по лыжным гонкам
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта