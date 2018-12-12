Нортуг объявил о завершении карьеры

Лыжный спорт 12 декабря 2018 15:32 Источник: NRK.no Автор: Липкин Антон

32-летний норвежец покидает лыжные гонки.

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг объявил на специальной пресс-конференции о завершении карьеры, сообщает NRK.

32-летний норвежец выступал на двух Олимпийских играх. В 2010 году в Ванкувере он выиграл золото в классическом марафоне и командном спринте, а также стал серебряным призером в эстафете и бронзовым – в индивидуальном спринте. На чемпионатах мира на его счету 13 золотых и три серебряные медали.

Нортуг дважды выигрывал общий зачет Кубка мира (2010, 2013) и один раз (2013) был первым в зачете дистанционных гонок. В 2015 году он стал победителем «Тур де Ски».

Всего на этапах Кубка мира на его счету 38 побед и 84 подиума в личных гонках, а также восемь побед и 11 подиумов в составе сборной Норвегии в эстафетах.

Отметим, что свою последнюю в карьере победу Нортуг одержал 3 февраля 2016 года в спринте в Драммене.