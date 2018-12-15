Лыжный спорт 15 декабря 2018 17:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Непряева стала четвертой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринтерской гонке свободным ходом на этапе Кубка мира в Давосе.