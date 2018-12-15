Непряева стала четвертой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринтерской гонке свободным ходом на этапе Кубка мира в Давосе.
Лучший результат показала Стина Нильсон из Швеции, второй стала американка Софи Колдуэлл, третье место досталось еще одной шведке Мае Дальквист.
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос, Швейцария
Женщины. Спринт, свободный стиль
1. Стина Нильсон (Швеция) — 2.41,34.
2. Софи Колдуэлл (США) +0,72.
3. Мая Дальквист (Швеция) +2,6.
4. Наталья Непряева (Россия) +3,98.
5. Катя Вишнар (Словения) +4,34
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +11,16.