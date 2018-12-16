Маркус Крамер: Счастлив за Белова, последние два года были для него непростыми

Лыжный спорт 16 декабря 2018 16:43 Источник: «РИА Новости»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер – о победе Евгения Белова в гонке на дистанции 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира.

- Победа Евгения - великолепный результат, я особенно счастлив за него, потому что последние два года со всеми отстранениями были очень непростыми для него. И он вернулся, став четвертым на прошлой неделе и победив сегодня. Я за него особенно рад именно поэтому. Вернуться к победам после такого - это сложно, - приводит слова Крамера РИА «Новости».