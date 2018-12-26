Бессмертных вошел в окончательный состав сборной России на «Тур де Ски»

Лыжный спорт 26 декабря 2018 15:16 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила об изменениях в составе сборной России на многодневку «Тур де Ски».

Российский лыжник Александр Бессмертных примет участие в «Тур де Ски». Спортсмен является лидером Континентального кубка, в среду он одержал победу в гонке на 30 км классическим стилем.

«У женщин никого добавлять в состав не будем, у мужчин поедет текущий лидер Континентального кубка Александр Бессмертных», - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

«Тур де Ски» пройдет с 29 декабря по 6 января. От сборной России выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, а также Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.