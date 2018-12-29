Нильссон выиграла спринт на первом этапе "Тур де Ски", Белорукова - 4-я

Лыжный спорт 29 декабря 2018 18:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российская лыжница Юлия Белорукова заняла четвертое место в спринте свободным стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски».

Первой стала заняла олимпийская чемпионка Пхенчхана 25-летняя шведка Стина Нильссон, вторая позиция осталась за ее соотечественницей Идой Ингемарсдоттер. Тройку сильнейших замкнула Джессика Диггинс из США.

«Тур де Ски». Тоблах, Италия

Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Стина Нильссон (Швеция) — 2.36,26

2. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — 3,00

3. Джессика Диггинс (США) — 3,07

4. Юлия Белорукова (Россия) — 3,16

5. Линн Семскар (Швеция) — 3,26

6. Сэди Бьорнсен (США) — 3,40.