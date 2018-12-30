Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе «Тур де Ски», Большунов - третий - Советский спорт
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Лыжный спорт30 декабря 2018 18:01Источник: «Советский спорт»

Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе «Тур де Ски», Большунов - третий

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски».

Устюгов пробежал дистанцию за 30 минут 34,1 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (отставание 12,2 секунды). Третьим стал еще один россиянин Александр Большунов (+21,9).

Тоблах (Италия)
Лыжные гонки
Кубок мира
Пятый этап
«Тур де Ски»
Мужчины. 15 км.

1. Сергей Устюгов (Россия) – + 30.34,1
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – + 12,2
3. Александр Большунов (Россия) – +21,9
4. Андрей Мельниченко (Россия) – + 27,4
5. Дидрик Тонсет (Норвегия) – + 28,0
6. Клемен Париссе (Франция) – + 30,1
7. Денис Спицов (Россия) – + 33,7
8. Калле Халварссон (Швеция) – + 43,0
9. Флориан Нотц (Германия) – + 44,9
10. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – + 45,2

#устюгов сергей#кубок мира по лыжным гонкам#Тур де Ски#большунов александр
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