Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе «Тур де Ски», Большунов - третий

Лыжный спорт 30 декабря 2018 18:01 Источник: «Советский спорт»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски».

Устюгов пробежал дистанцию за 30 минут 34,1 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (отставание 12,2 секунды). Третьим стал еще один россиянин Александр Большунов (+21,9).

Тоблах (Италия)

Лыжные гонки

Кубок мира

Пятый этап

«Тур де Ски»

Мужчины. 15 км.

1. Сергей Устюгов (Россия) – + 30.34,1

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – + 12,2

3. Александр Большунов (Россия) – +21,9

4. Андрей Мельниченко (Россия) – + 27,4

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) – + 28,0

6. Клемен Париссе (Франция) – + 30,1

7. Денис Спицов (Россия) – + 33,7

8. Калле Халварссон (Швеция) – + 43,0

9. Флориан Нотц (Германия) – + 44,9

10. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – + 45,2