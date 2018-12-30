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Лыжный спорт30 декабря 2018 19:22Источник: «РИА Новости»

Маркус Крамер: Это очень-очень важная победа для Устюгова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу Сергея Устюгова в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски».

- Это очень-очень важная победа для него, и она не была простой. Учитывая ворох всех тех проблем, которые на него свалились за последний год. В том числе – после той травмы, которую он получил в конце октября. Я по-настоящему счастлив за него. Сергей прекрасно знает, что может побеждать и дальше, - приводит слова Крамера РИА «Новости».

Напомним, что Устюгов пробежал дистанцию за 30 минут 34,1 секунды, опередив на 12,2 секунды норвежца Симена Хегстада Крюгера.

#кубок мира по лыжным гонкам#устюгов сергей#крамер маркус#Тур де Ски
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