Эстберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Непряева – вторая, Седова – третья

Лыжный спорт 02 января 2019 14:58 Источник: «Советский спорт»

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг стала победительницей гонки на 10 километров классическим стилем с общего старта в рамках пятого этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, ее соотечественница Анастасия Седова замкнула тройку лидеров. Еще одна россиянка Юлия Белорукова стала шестой.

Оберстдорф, Германия

Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Женщины

Масс-старт 10 км. Классический стиль

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 32.08,9.

2. Наталья Непряева (Россия) – +0,1

3. Анастасия Седова (Россия) – +5,3

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – +12,9

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +15,9

6. Юлия Белорукова (Россия) – +16,2

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – +20,6

8. Хейди Венг (Норвегия) – +23,6

9. Катарина Хенниг (Германия) – +56,5

10. Стина Нильссон (Швеция) – +56,6