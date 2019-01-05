Непряева стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», Седова – третьей

Лыжный спорт 05 января 2019 16:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился женский масс-старт на 10 км классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Россиянка Наталья Непряева финишировала в масс-старте на втором месте, уступив 10 секунд норвежской лыжнице Ингильд Флюгстад Остберг. Еще одна россиянка Анастасия Седова стала третьей.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Лыжные гонки, «Тур де Ски»

Женщины, масс-старт, 10 км, классический стиль

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) — 29.34,4

2. Наталья Непряева (Россия) +10,0

3. Анастасия Седова (Россия) +10,8