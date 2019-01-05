Непряева стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», Седова – третьей - Советский спорт
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Лыжный спорт05 января 2019 16:42Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Непряева стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», Седова – третьей

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился женский масс-старт на 10 км классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Россиянка Наталья Непряева финишировала в масс-старте на втором месте, уступив 10 секунд норвежской лыжнице Ингильд Флюгстад Остберг. Еще одна россиянка Анастасия Седова стала третьей.

Валь-ди-Фьемме (Италия)
Лыжные гонки, «Тур де Ски»
Женщины, масс-старт, 10 км, классический стиль

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) — 29.34,4
2. Наталья Непряева (Россия) +10,0
3. Анастасия Седова (Россия) +10,8

#непряева наталья#седова анастасия#Тур де Ски#остберг ингвильд флюгстад
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