Непряева стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», Седова – третьей

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился женский масс-старт на 10 км классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».
Россиянка Наталья Непряева финишировала в масс-старте на втором месте, уступив 10 секунд норвежской лыжнице Ингильд Флюгстад Остберг. Еще одна россиянка Анастасия Седова стала третьей.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Лыжные гонки, «Тур де Ски»
Женщины, масс-старт, 10 км, классический стиль
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) — 29.34,4
2. Наталья Непряева (Россия) +10,0
3. Анастасия Седова (Россия) +10,8