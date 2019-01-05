Анастасия Седова: Слабое место у меня такое — финишная прямая

Российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала выступление в классическом масс-старте на этапе «Тур де Ски».
- Атака довольно смелая была, планировали ее?
- Нет, не планировала. Всегда все по самочувствию. Предвещало, конечно, что соперницы будут постепенно отставать. У меня были фавориты — те люди, за которыми я следила по ходу гонки. Но я как чувствовала, так и бежала.
- То, что на финише накатили — это вы расслабились или Наталья Непряева добавила?
- Мы никогда не расслабляемся до последнего метра, по крайне мере говорю за себя, Белорукову и Непряеву. Слабое место у меня такое — финишная прямая.
А сильное место — опыт. С учетом отрывов, какие планы на предстоящую гонку?
- Буду смотреть по самочувствию. У меня не очень удачная позиция для борьбы за подиум. Но все равно я буду стараться и буду делать все, что в моих силах, - цитирует Седову «Матч ТВ».
Напомним, что российская лыжница заняла в гонке третье место.