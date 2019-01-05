Анастасия Седова: Слабое место у меня такое — финишная прямая

Лыжный спорт 05 января 2019 19:29 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала выступление в классическом масс-старте на этапе «Тур де Ски».

- Атака довольно смелая была, планировали ее?

- Нет, не планировала. Всегда все по самочувствию. Предвещало, конечно, что соперницы будут постепенно отставать. У меня были фавориты — те люди, за которыми я следила по ходу гонки. Но я как чувствовала, так и бежала.

- То, что на финише накатили — это вы расслабились или Наталья Непряева добавила?

- Мы никогда не расслабляемся до последнего метра, по крайне мере говорю за себя, Белорукову и Непряеву. Слабое место у меня такое — финишная прямая.

А сильное место — опыт. С учетом отрывов, какие планы на предстоящую гонку?

- Буду смотреть по самочувствию. У меня не очень удачная позиция для борьбы за подиум. Но все равно я буду стараться и буду делать все, что в моих силах, - цитирует Седову «Матч ТВ».

Напомним, что российская лыжница заняла в гонке третье место.