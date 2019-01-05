Наталья Непряева: На последнем круге мне очень помогла Седова

Лыжный спорт 05 января 2019 19:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в классическом масс-старте на этапе «Тур де Ски».

- Что помешало удержаться за Эстберг?

- Ингвильд очень сильная соперница. Она после бонусных секунд сразу включилась и пошла одним темпом, который остальные поддержать не смогли. На последнем круге мне очень помогла Настя Седова, которая тащила меня на своей спине, так сказать, и без нее с Кристой (Пярмякоски, — прим. ред.) мне было бы очень тяжело справляться. Спасибо ей за это.

- Какие сейчас мысли по поводу предстоящей гонки?

- Если честно, сейчас никаких мыслей, пока что хочу отдохнуть, восстановиться. Ну какие могут быть мысли? Как можно быстрее подняться в эту гору и не подпустить к себе тех, кто сзади, и приблизиться к первому месту, - цитирует Непряеву «Матч ТВ».

Напомним, что российская спортсменка заняла в гонке второе место.