Наталья Непряева: На последнем круге мне очень помогла Седова - Советский спорт
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Лыжный спорт05 января 2019 19:33Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Наталья Непряева: На последнем круге мне очень помогла Седова

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в классическом масс-старте на этапе «Тур де Ски».

- Что помешало удержаться за Эстберг?
- Ингвильд очень сильная соперница. Она после бонусных секунд сразу включилась и пошла одним темпом, который остальные поддержать не смогли. На последнем круге мне очень помогла Настя Седова, которая тащила меня на своей спине, так сказать, и без нее с Кристой (Пярмякоски, — прим. ред.) мне было бы очень тяжело справляться. Спасибо ей за это.

- Какие сейчас мысли по поводу предстоящей гонки?
- Если честно, сейчас никаких мыслей, пока что хочу отдохнуть, восстановиться. Ну какие могут быть мысли? Как можно быстрее подняться в эту гору и не подпустить к себе тех, кто сзади, и приблизиться к первому месту, - цитирует Непряеву «Матч ТВ».

Напомним, что российская спортсменка заняла в гонке второе место.

#непряева наталья#седова анастасия#Тур де Ски
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