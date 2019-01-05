Маркус Крамер: В концовке Устюгов смотрелся немного лучше, но 42 секунды отставания – очень много

Лыжный спорт 05 января 2019 19:48 Источник: «РИА Новости»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление российского лыжника Сергея Устюгова в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

- До старта Сергей сказал мне, что мышцы у него очень забитые и тяжелые. Чувствуется усталость. А затем вы видели, что произошло. На последнем круге скорости были очень высокими, и эта усталость сказалась. В концовке он смотрелся немного лучше, но 42 секунды отставания – очень много. Он старался, но не получилось, - приводит слова Крамера РИА «Новости».

Напомним, что Устюгов стал 16-м в масс-старте классическим стилем, уступив лидеру гонки норвежцу Йоханнесу Клебо 42 секунды.