Норвежец Холунд назвал российских лыжников тупыми

Лыжный спорт 05 января 2019 21:41 Источник: «Газета.Ru»

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал выступление российских спортсменов в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски».

- Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстаёт, и тогда только четверо русских выходят вперед — и бум! Не знаю, что сказать, - приводит слова норвежца «Газета.Ru» со ссылкой на издание Dagbladet.

Как отмечает издание, Холунд также признался, что смеялся про себя, наблюдая тактику подопечных Маркуса Крамера.

Напомним, что победу в масс-старте праздновал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани. Тройку лучших замкнул россиянин Александр Большунов. Андрей Ларьков финишировал четвертым, Максим Вылегжанин – пятым, Андрей Собакарев – шестым.