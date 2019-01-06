Мартин Сундбю: У россиян нет командной тактики, выступают каждый сам за себя - Советский спорт
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Лыжный спорт06 января 2019 12:32Источник: TV2Автор: Сметанникова Дарья

Мартин Сундбю: У россиян нет командной тактики, выступают каждый сам за себя

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился мнением насчет выступления сборной России на «Тур де Ски».

«Россияне выступают каждый сам за себя. Для них это исключительно индивидуальный вид спорта. Внутри российской команды три разных группы конкурируют между собой. У них нет никакой командной тактики. Это было заметно, когда Устюгов начал отставать.

Между лыжниками сборной России не налажена координация между разными тренировочными группами. Иногда казалось, что бедный Устюгов вообще боролся за победу в одиночку», - цитирует Сундбю TV2.

Напомним, ранее другой норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд назвал российских лыжников «тупыми как пробка».

#сундбю мартин йонсруд#устюгов сергей#Тур де Ски
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