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Лыжный спорт06 января 2019 18:22Источник: «РИА Новости»

Маркус Крамер: Счастлив, что наши лыжники добились таких результатов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил выступление женской команды на «Тур де Ски».

- Я счастлив, что наши лыжники добились таких результатов, вы видите, что улыбка с моего лица не уходит весь день. Особенно рад за девочек, за Юлю и Настю, за Наталью тоже, конечно. Три девушки в топ-5 - это великолепно, а еще и первый подиум у женщин в истории «Тур де Ски». Мы сделали огромный шаг вперед в женских лыжных гонках. Два года назад мы боролись за пятнашку, в прошлом году – за десятку, а теперь наша лыжница на подиуме. Еще пара лет, и мы проделаем великолепную работу, и нас ждут большие достижения, - приводит слова Крамера РИА «Новости».

Напомним, что в общем зачете «Тур де Ски» у женщин, победу одержала норвежка Ингвильд Эстберг. Российская лыжница Наталья Непряева стала второй, Анастасия Седова - четвертой, Юлия Белорукова - пятой.

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