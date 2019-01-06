Максим Вылегжанин: Новогоднее приключение «мой последний «Тур де Ски» завершилось

Лыжный спорт 06 января 2019 23:52 Источник: Instagram

Российский лыжник Максим Вылегжанин оценил свое выступление на «Тур де Ски».

- Новогоднее приключение под названием «мой последний «Тур де Ски» завершилось. К сожалению, к этому туру подошел не в лучшей форме. Удалось побороться на классических гонках, а вот над «коньком» придется еще поработать. Всех с новогодними праздниками. Спасибо за вашу поддержку!

P. S. Сравнивая с прошлыми годами, могу с уверенностью сказать, что формат «Тур де Ски» сейчас совсем другой, менее интересный, но это не умаляет заслуги Сергея Устюгова, - написал Вылегжанин в Instagram.

Напомним, 36-летний россиянин в этом году он занял 19-е место на «Тур де Ски». Первое место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клэбо. Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым.