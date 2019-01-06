Максим Вылегжанин: Новогоднее приключение «мой последний «Тур де Ски» завершилось - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Лыжный спорт06 января 2019 23:52Источник: Instagram

Максим Вылегжанин: Новогоднее приключение «мой последний «Тур де Ски» завершилось

Российский лыжник Максим Вылегжанин оценил свое выступление на «Тур де Ски».

- Новогоднее приключение под названием «мой последний «Тур де Ски» завершилось. К сожалению, к этому туру подошел не в лучшей форме. Удалось побороться на классических гонках, а вот над «коньком» придется еще поработать. Всех с новогодними праздниками. Спасибо за вашу поддержку!

P. S. Сравнивая с прошлыми годами, могу с уверенностью сказать, что формат «Тур де Ски» сейчас совсем другой, менее интересный, но это не умаляет заслуги Сергея Устюгова, - написал Вылегжанин в Instagram.

Напомним, 36-летний россиянин в этом году он занял 19-е место на «Тур де Ски». Первое место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клэбо. Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Новогоднее приключение под названием «мой последний Tour de Ski» завершилось. К сожалению, к этому туру подошёл не в лучшей форме. Удалось побороться на классических гонках, а вот над «коньком» придется ещё поработать. Всех с новогодними праздниками! Спасибо за вашу поддержку! P.s. Сравнивая с прошлыми годами, могу с уверенностью сказать, что формат Tour de Ski сейчас совсем другой, менее интересный, но это не умаляет заслуги Сергея Устюгова @sergei86m 👍 #tourdeski

Публикация от Максим Вылегжанин (@max_vylegzhanin)

#вылегжанин максим#Тур де Ски
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта