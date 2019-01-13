Валнес и Скар выиграли командный спринт в Дрездене, Мальцев и Ретивых – третьи

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене прошел мужской командный спринт.
Победу одержали норвежцы Эрик Валнес и Синдре Бьорнестад Скар, россияне Артем Мальцев и Глеб Ретивых заняли третье место.
Дрезден, Германия
Лыжные гонки
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Синдре Бьорнестад Скар) – 22.38,72
2. Норвегия-2 (Пол Гульберг, Эйрик Брансдал) – 0,75
3. Россия-1 (Артем Мальцев, Глеб Ретивых) – 0,80
4. Швейцария-1 (Роман Шаад, Йовиан Хедигер) – 1,10
5. Россия-2 (Андрей Краснов, Александр Терентьев) – 1,04
6. Великобритания (Джеймс Клагнет, Эндрю Янг) – 3,17
7. Франция-1 (Люка Шанава, Ришар Жув) – 4,73
8. Швеция-1 (Густаф Берглунд, Юхан Хагстрем) – 4,90
9. Австрия-1 (Тобиас Хабенихт, Доминик Балдауф) – 13,73
10. Италия-1 (Дитмар Ноклер, Федерико Пеллегрино) – 28,92