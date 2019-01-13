Лыжный спорт 13 января 2019 16:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Валнес и Скар выиграли командный спринт в Дрездене, Мальцев и Ретивых – третьи

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене прошел мужской командный спринт.