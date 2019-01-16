Елена Вяльбе: Сказала, что не уйду с поста президента федерации, пока не увижу женское олимпийское золото

Лыжный спорт 16 января 2019 17:28 Источник: АСН «Тюменская Арена» Автор: Липкин Антон

Три российские лыжницы входят в топ-10 общего зачета Кубка мира.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об успехах женской сборной России в нынешнем сезоне.

«Когда я пришла в федерацию в 2010 году, то сказала, что не уйду с поста президента, пока не увижу женское олимпийское золото в сборной России, – приводит АСН «Тюменская арена» слова Вяльбе. – Я думаю, они пытаются это сделать как можно скорее (смеется). Надеюсь, что шучу, но тогда я говорила серьезно.

Я – из женского лыжного спорта и помню те времена, когда мы были достойными представительницами СССР, а потом и России. Всегда знала, что в нашей стране есть спортсменки, которые могут бороться с соперницами любого уровня. И вот сейчас в сборную пришли молодые и амбициозные девчонки. Думаю, они будут прогрессировать все быстрее. А за ними потянется молодежь. Хорошо, когда есть лидеры, с которых берут пример».

Отметим, что в первую десятку общего зачета Кубка мира входят три российские лыжницы: Наталья Непряева (третье место), Юлия Белорукова (четвертое) и Анастасия Седова (седьмое).