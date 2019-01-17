Непряева и Устюгов попали в состав сборной России на этап Кубка мира в Отепя - Советский спорт
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Лыжный спорт17 января 2019 15:16Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Непряева и Устюгов попали в состав сборной России на этап Кубка мира в Отепя

Федерация лыжных гонок России назвала состав сборной России на этап Кубка мира в эстонском Отепя. Об этом сообщает РИА Новости.

На спринтерские гонки от женской сборной выступят: Татьяна Алешина, Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова и Ольга Царева. От мужской: Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Собакарев, Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.

В индивидуальной гонке на 10 км выступят: Лидия Дуркина, Жамбалова, Анна Жеребятьева, Непряева, Анастасия Седова, Соболева и Царева. В гонке на 15 км у мужчин: Евгений Белов, Большунов, Семиков, Денис Спицов, Устюгов, Алексей Червоткин и Бессмертных.

Этап Кубка мира в Отепя пройдет 19-20 января. На этом старте продолжится отбор на чемпионат мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

#непряева наталья#устюгов сергей#кубок мира по лыжным гонкам#Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
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