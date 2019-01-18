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Лыжный спорт18 января 2019 14:32Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Устюгов пропустит этап Кубка мира в Отепя из-за болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в эстонском Отепя.

«Сергей не сможет стартовать из-за небольших проблем со здоровьем», - цитирует Крамера «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что в Отепя выступят в спринтерской гонке Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Собакарев и Александр Бессмертных.

В индивидуальной гонке на 15 км поборются Евгений Белов, Большунов, Семиков, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Бессмертных.

Этап Кубка мира в Отепя пройдет 19-20 января. На этом старте продолжится отбор на чемпионат мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

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