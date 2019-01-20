Непряева поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира

Лыжный спорт 20 января 2019 13:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем н этапе Кубка мира в Отепя.

В общем зачете Кубка мира Непряева опередила финку Кристу Пармакоски и стала второй в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Лидирует в общем зачете остается норвежка Ингвильд Остберг. Другая норвежка Тереза Йохауг благодаря победе в индивидуальной гонке поднялась на четвертое место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Женщины. Общий зачет

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1197 баллов.

2. Наталья Непряева (Россия) – 1021.

3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 957.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 700.

5. Юлия Белорукова (Россия) – 680.

6. Джессика Диггинс (США) – 643.

7. Стина Нильссон (Швеция) – 606.

8. Анастасия Седова (Россия) – 521.

9. Эбба Андерссон (Швеция) – 489.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 414…

21. Мария Истомина (Россия) – 242…

32. Анна Нечаевская (Россия) – 175…

34. Лидия Дуркина (Россия) – 174…

45. Елена Соболева (Россия) – 83…

49. Наталья Матвеева (Россия) – 72…

52. Анна Жеребятьева (Россия) – 55.