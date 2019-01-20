Непряева поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира - Советский спорт
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Лыжный спорт20 января 2019 13:29Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Непряева поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем н этапе Кубка мира в Отепя.

В общем зачете Кубка мира Непряева опередила финку Кристу Пармакоски и стала второй в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Лидирует в общем зачете остается норвежка Ингвильд Остберг. Другая норвежка Тереза Йохауг благодаря победе в индивидуальной гонке поднялась на четвертое место.

Лыжные гонки. Кубок мира
Женщины. Общий зачет

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1197 баллов.
2. Наталья Непряева (Россия) – 1021.
3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 957.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 700.
5. Юлия Белорукова (Россия) – 680.
6. Джессика Диггинс (США) – 643.
7. Стина Нильссон (Швеция) – 606.
8. Анастасия Седова (Россия) – 521.
9. Эбба Андерссон (Швеция) – 489.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 414…
21. Мария Истомина (Россия) – 242…
32. Анна Нечаевская (Россия) – 175…
34. Лидия Дуркина (Россия) – 174…
45. Елена Соболева (Россия) – 83…
49. Наталья Матвеева (Россия) – 72…
52. Анна Жеребятьева (Россия) – 55.

#непряева наталья#пармакоски криста#остберг ингвильд флюгстад
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