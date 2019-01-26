Олимпийская чемпионка избила директора спортшколы новогодней елкой

Лыжный спорт 26 января 2019 13:16 Источник: «Советский спорт»

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, дисквалифицированная за употребление допинга. Ольга Данилова, обвиняется в нападении на подчиненную с использованием новогодней елки.

Как сообщает местное издание "Новый город Александров", полиция города Александрова уже начала расследование инцидента, который произошел в конце декабря 2018 года. Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Ольга Данилова якобы избила директора «Спортивной школы по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой» Екатерину Шагову.

По данным издания, 28 декабря 2018 года Ольга Данилова пригласила в свой кабинет Екатерину Шагову. Как рассказывает Екатерина Сергеевна, ситуация стала накаляться, когда Ольга Валерьевна стала обвинять коллектив спортивной школы в непрофессионализме, а все мероприятия, проводимые при школе, назвала «на уровне сельпо». Екатерина Шагова, по её словам, постаралась донести до Ольги Даниловой информацию, касаемо работы спортивной школы, и нынешним положением дел в этом учреждении. И обвинила её в том, что Ольга Валерьевна за последние пять лет ни разу не посетила школу, которая, к слову, названа в её честь. Более того, Шагова обвинила Данилову в том, что именно при Даниловой был развален лыжный вид спорта в Александрове. Начальнику отдела по физической культуре, спорту и туризму видимо не понравился тон, с которым говорила Екатерина Шагова.

В результате, как рассказывает директор спортивной школы, Ольга Данилова выдернула из горшка новогоднюю ёлку и ударила ей Екатерину Шагову. При этом, если верить очевидцам, Ольгу Валерьевну не остановило даже то, что на ёлке были украшения и гирлянды. Удары наносились один за другим. После, когда Екатерина Шагова стала давать отпор, Ольга Данилова якобы начала душить директора спортивной школы.

Екатерина Шагова вырвавшись из цепких рук олимпийской чемпионки Ольги Даниловой, выбежала из кабинета. Уже в больнице подтвердят, что на лице и теле Шаговой обнаружены многочисленные гематомы. После того, как Екатерина Сергеевна сняла побои в больнице, она направилась в полицию и написала заявление. Оперативники выехали на место драки незамедлительно, и провели первые необходимые мероприятия. К слову, как утверждают очевидцы, Ольга Данилова вела себя спокойно, и не оказывала сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Интересно, что спустя некоторое время сама Данилова написала встречное заявление в полицию об избиении.

В администрации Александровского района официально сообщили, что в курсе данной ситуации.

«Давайте дождемся, когда завершится расследование этого инцидента. Конечно, по результатам мы обязательно организуем внутреннее совещание, на котором рассмотрим эту ситуацию», — сообщила журналистам газеты заместитель главы администрации по социальной политике Елена Шульга.

Сама Екатерина Шагова сообщила, что её просят разрешить этот конфликт мирно.

«В администрации меня просят пойти на мировую, но я этого делать не буду», — принципиально заявила директор спортивной школы. Ольга Данилова отказывается комментировать сообщения об инциденте.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области ответили, что было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы проверки отправлены в прокуратуру.

«В ОМВД России по Александровскому району рассмотрены встречные заявления от участниц конфликта, произошедшего 28 декабря 2018 года в одном из административных учреждений города Александрова. Со слов заявительниц в ходе конфликта ими были получены телесные повреждения. По заключениям бюро судебно-медицинской экспертизы причинение вреда здоровью ни одной из сторон не подтверждено. Состав преступления или административного правонарушения в действиях обеих заявительниц отсутствует, умысла к причинению вреда здоровью в их действиях не установлено. По результатам проведенной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы проверки находятся в прокуратуре. Заявители проинформированы в установленном порядке», — сообщил журналисту газеты «Новый город Александров» начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области И.Н. Гавриченко.

Напомним, что Ольга Данилова дважды завоевывала золотые медали на Олимпийских играх 1998 года в Нагано и еще раз – на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. Медалей Олимпиады-2002 Данилова вместе с Ларисой Лазутиной была лишена после того, как в ее допинг-пробах обнаружили следы применения запрещенного кровяного допинга дарбэпоэтина. Данилова и лазутина были дисквалифицированы и завершили карьеру. После этого Ольга Данилова получила назначение на должность руководителя отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского района Владимирской области.