Клэбо упал на финише эстафеты на чемпионате Норвегии

Лыжный спорт 03 февраля 2019 17:03 Источник: TV2.no Автор: Липкин Антон

Норвежец воткнул палку между лыж и проиграл борьбу за серебро.

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо упал на финише эстафеты во время чемпионата Норвегии.

22-летний лыжник боролся за второе место с Мартином Йонсрудом Сундбю и упал на последнем подъеме.

«Я сместился в сторону, наткнулся на лыжню и воткнул палку себе между лыж, – приводит TV2.no слова Клэбо. – Это чемпионат Норвегии. Для клуба было важно подняться на подиум. Но этого не произошло, и мне нужно взять вину на себя.

Надеюсь, на чемпионате мира такого не произойдет. Возьму с собой то, что на самом деле я провел хороший финальный этап, догнал Мартина и получил ответы на вопросы, которые мне были необходимы».

Добавим, что чемпионат мира в Зеефельде пройдет с 20 февраля по 3 марта.