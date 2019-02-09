Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых – шестой - Советский спорт
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Лыжный спорт09 февраля 2019 17:32Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых – шестой

В финском Лахти завершился мужской спринт свободным стилем в рамках этапа Кубка мира.

Норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо стал победителем спринта. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку лучших замкнул норвежец Финн Хоген Крог.

Лучший результат у россиян показал Глеб Ретивых, финишировавший шестым.

Лахти, Финляндия
Лыжные гонки
Кубок мира
Мужчины, спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 2.52,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,30.
3. Финн Хоген Крог (Норвегия) +0,61.
4. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) +1,31.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1,75.
6. Глеб Ретивых (Россия) +2,08.

#клебо йоханнес#ретивых глеб#кубок мира по лыжным гонкам
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