Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых – шестой

В финском Лахти завершился мужской спринт свободным стилем в рамках этапа Кубка мира.
Норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо стал победителем спринта. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку лучших замкнул норвежец Финн Хоген Крог.
Лучший результат у россиян показал Глеб Ретивых, финишировавший шестым.
Лахти, Финляндия
Лыжные гонки
Кубок мира
Мужчины, спринт, свободный стиль
1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 2.52,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,30.
3. Финн Хоген Крог (Норвегия) +0,61.
4. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) +1,31.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1,75.
6. Глеб Ретивых (Россия) +2,08.