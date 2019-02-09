Лыжный спорт 09 февраля 2019 17:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых – шестой

В финском Лахти завершился мужской спринт свободным стилем в рамках этапа Кубка мира.

Норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо стал победителем спринта. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку лучших замкнул норвежец Финн Хоген Крог. Лучший результат у россиян показал Глеб Ретивых, финишировавший шестым. Лахти, Финляндия

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Кубок мира

Мужчины, спринт, свободный стиль 1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 2.52,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,30.

3. Финн Хоген Крог (Норвегия) +0,61.

4. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) +1,31.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1,75.

6. Глеб Ретивых (Россия) +2,08.