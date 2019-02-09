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Лыжный спорт09 февраля 2019 23:42Источник: Федерация лыжных гонок России

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по лыжным видам спорта

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав сборной России на чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Состав команды от России:

Женщины:

1. Алешина Татьяна (Тюменская область)
2. Баязитова Аида (Москва)
3. Белорукова Юлия (Республика Коми)
4. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)
5. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)
6. Жеребятьева Анна (Тюменская область)
7. Истомина Мария (Пермский край)
8. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область)
9. Непряева Наталья (Московская область/Тверская область)
10. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)
11. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)
12. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО)

Мужчины:

1. Белов Евгений (Тюменская область)
2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область)
3. Большунов Александр (Тюменская область)
4. Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика)
5. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)
6. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия)
7. Мельниченко Андрей (Красноярский край)
8. Ретивых Глеб (Тюменская область)
9. Собакарев Андрей (Новосибирская область)
10. Спицов Денис (Тюменская область)
11. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)
12. Червоткин Алексей (Москва)

Напомним, соревнования пройдут в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

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