В Австрии задержали сервисмена Колоньи, замешанного в допинговом скандале - Советский спорт
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20 апреля 2019 12:46Лыжный спортСметанникова Дарья

В Австрии задержали сервисмена Колоньи, замешанного в допинговом скандале

Задержан еще один фигурант допингового скандала в Австрии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В Австрии арестовали сервисмена четырехкратного олимпийского чемпиона швейцарского лыжника Дарио Колоньи. Как сообщает Blick, сервисмен связан с немецким медиком Марком Шмидтом.

«Очень грустно, что такое творится. Это плохо для спорта. Хорошо, что участников задерживают», - прокомментировал случившееся Колонья.

Напомним, 27 февраля полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд во время чемпионата мира в Зеефельде, во время которого были задержаны девять человек, пять из них спортсмены – Хауке, Доминик Балдауф (оба – Австрия), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба – Эстония) и Алексей Полторанин (Казахстан).

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