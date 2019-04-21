Сергей Устюгов сделал предложение партнерше по команде - Советский спорт
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21 апреля 2019 07:47Лыжный спортСметанникова Дарья

Сергей Устюгов сделал предложение партнерше по команде

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам сделал предложение лыжнице.

Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Девушка выложила в своем инстаграме выложила видео, на котором Устюгов встал на колено и протянул ей кольцо.

«Я хочу признаться тебе в любви. Вечной любви», - сказал Устюгов.

Отметим, что спортсмены тренируются вместе в составе группы Маркуса Крамера.

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Моя единственная любовь !@sergei86m с твоим днём 🥳🎈

Публикация от elena_soboleva (@_sobolysha_)

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