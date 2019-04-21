Сергей Устюгов сделал предложение партнерше по команде

Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Девушка выложила в своем инстаграме выложила видео, на котором Устюгов встал на колено и протянул ей кольцо.
«Я хочу признаться тебе в любви. Вечной любви», - сказал Устюгов.
Отметим, что спортсмены тренируются вместе в составе группы Маркуса Крамера.
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