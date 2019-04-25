Тягачев избран председателем попечительского совета ФЛГР

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что президиум избрал почетного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева председателем попечительского совета федерации.
«Леонид Васильевич Тягачев избран председателем попечительского совета. Обсуждалось, как будет проходить формирование совета. Избран на новый олимпийский цикл», - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
Кроме того, президиум признал удовлетворительными результаты российской команды и работу тренерского штаба и федерации в прошедшем сезоне.
«Оценка работы удовлетворительная – и нам, и выступлению спортсменов, и работе иностранных специалистов», - отметила Вяльбе.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира сборная России завоевала пять серебряных медалей и три бронзы.
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