Тягачев избран председателем попечительского совета ФЛГР - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:42Лыжный спортСметанникова Дарья

Тягачев избран председателем попечительского совета ФЛГР

В четверг в Москве состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что президиум избрал почетного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева председателем попечительского совета федерации.

«Леонид Васильевич Тягачев избран председателем попечительского совета. Обсуждалось, как будет проходить формирование совета. Избран на новый олимпийский цикл», - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Кроме того, президиум признал удовлетворительными результаты российской команды и работу тренерского штаба и федерации в прошедшем сезоне.

«Оценка работы удовлетворительная – и нам, и выступлению спортсменов, и работе иностранных специалистов», - отметила Вяльбе.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира сборная России завоевала пять серебряных медалей и три бронзы.

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