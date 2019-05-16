Свадьба Устюгова и Соболевой состоится 9 августа Об этом сообщила главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе.

Церемония бракосочетания двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова и его невесты Елены Соболевой состоится 9 августа, сообщила президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

«Спешу поздравить тех, кто угадал дату регистрации Сережи и Лены – 9 августа», – написала Вяльбе в инстаграме.

Победителям конкурса Вяльбе вручит автографы Устюгова и Соболевой и шапочки с чемпионата мира в Зеефельде.

Напомним, о том, что Устюгов и Соболева станут мужем и женой, стало известно в апреле.

Ранее в нынешнее межсезонье мужем и женой стали российские лыжники Никита Ступак и Юлия Белорукова. Их свадьба состоялась 3 мая.