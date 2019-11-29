Клебо в 17-й раз одержал победу в спринте, установив новый рекорд Предыдущее достижение принадлежало шведу Эмилю Йонссону.

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил на первом этапе Кубка мира в спринте классическим стилем. Соревнования проходили в Руке (Финляндия).

В финале норвежец показал время 2 минуты 39,47 секунды. Второе место занял его соотечественник Пол Голберг (+4,17 секунды), а тройку лучших замкнул француз Ришар Жюв (+4,62).

Таким образом, Клебо установил рекорд, одержав свою 17-ю победу в спринте. Он превзошел достижение шведа Эмиль Йонссона, завершивший спортивную карьеру в 2018 года – на его счету 16 высших мест.

Что касается российских спортсменов, то трехкратный серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Александр Большунов финишировал четвертым.