Клебо в 17-й раз одержал победу в спринте, установив новый рекорд

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил на первом этапе Кубка мира в спринте классическим стилем. Соревнования проходили в Руке (Финляндия).
В финале норвежец показал время 2 минуты 39,47 секунды. Второе место занял его соотечественник Пол Голберг (+4,17 секунды), а тройку лучших замкнул француз Ришар Жюв (+4,62).
Таким образом, Клебо установил рекорд, одержав свою 17-ю победу в спринте. Он превзошел достижение шведа Эмиль Йонссона, завершивший спортивную карьеру в 2018 года – на его счету 16 высших мест.
Что касается российских спортсменов, то трехкратный серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Александр Большунов финишировал четвертым.
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