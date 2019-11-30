Непряева стала третьей в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Рука Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).

Новости СМИ2 Победу в гонке с результатом 26 минут 47,5 секунд одержала норвежка Тереза Йохауг. Непряева Непряева уступила норвежской лыжнице 44,4 секунды. Второй стала Криста Пярмякоски (30,1 секунды) из Финляндии. Добавим, что Алиса Жамбалова (отставание - 1.27,7 секунды) заняла 20-е место, Яна Кирпиченко(+1.48,1) - 29-е, Лидия Дуркина (+2.00,3) - 31-е, Диана Голован (+2.07,7) - 36-е, Анна Жеребятьева (+2.12,2) - 42-е, Екатерина Смирнова (+2.19,5) - 48-е, Ольга Царева (+2.29,9) - 54-е.