Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке Финский лыжник Ийво Нисканен одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Загрузка... Финн преодолел дистанцию за 35 минут 17 секунд. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (отставание +13,0). Замкнул тройку лучших еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен (+14,9). Добавим, что российский лыжник Александр Большунов занял пятое место, отстав от победителя на 43,8 секунды.