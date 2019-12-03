Объявлен состав сборной России на второй этап Кубка мира Соревнования состоятся в норвежском Лиллехаммере 7 и 8 декабря.

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав национальной команды на этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Об этом сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Илья Порошкин.

Женскую команду представят Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Дина Головань, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко и Ольга Царева.

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере на ближайших выходных. 7 декабря состоится 30-километровый скиатлон у мужчин и 15-километровый скиатлон у женщин. На 8 декабря запланированы эстафеты.