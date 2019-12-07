Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка Мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл 30-километровый скиатлон на втором этапе Кубка Мира в норвежском Лиллехаммере. Второе и третье места заняли норвежцы Ханс Кристер Холунн и Эмиль Иверсена. Большунов опередил Холунна на 2,2 секунды.
Россияне Денис Спицов и Сергей Устюгов финишировали соответственно восьмым и десятым.
Лыжные гонки.
Кубок мира.
Второй этап (Лиллехаммер, Норвегия)
Мужчины. Скиатлон. 15+15 км
1. Александр Большунов (Россия) – 1:17.42,4
2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – +2,2
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +7,9
4. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) – +57,4
5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +57,7
6. Шюр Рете (Норвегия) – +58,8
7. Йенс Бурман (Швеция) – +59,4
8. Денис Спицов (Россия) – +1.06,6
9. Ииво Нисканен (Финляндия) – +1.09,4
10. Сергей Устюгов (Россия) – +1.42,9.