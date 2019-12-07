Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка Мира Россиянин оказался лучшим на 30-километровой дистанции в норвежском Лиллехаммере.

Загрузка... Российский лыжник Александр Большунов выиграл 30-километровый скиатлон на втором этапе Кубка Мира в норвежском Лиллехаммере. Второе и третье места заняли норвежцы Ханс Кристер Холунн и Эмиль Иверсена. Большунов опередил Холунна на 2,2 секунды. Россияне Денис Спицов и Сергей Устюгов финишировали соответственно восьмым и десятым. Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап (Лиллехаммер, Норвегия) Мужчины. Скиатлон. 15+15 км 1. Александр Большунов (Россия) – 1:17.42,4 2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – +2,2 3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +7,9 4. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) – +57,4 5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +57,7 6. Шюр Рете (Норвегия) – +58,8 7. Йенс Бурман (Швеция) – +59,4 8. Денис Спицов (Россия) – +1.06,6 9. Ииво Нисканен (Финляндия) – +1.09,4 10. Сергей Устюгов (Россия) – +1.42,9.