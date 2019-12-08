Две российские команды стали лучшими в мужской эстафете на Кубке мира Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов выиграли гонку в Лиллехаммере.

Сегодня на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере впервые в сезоне состоялась мужская эстафета (4x7,5 км). К финишу первыми пришли две команды из России. Победителями стали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов. Они показали время 1:26:46,8.

На 1,3 секунды отстала другая российская четверка в составе Андрея Ларкова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.

Третье место у команды Норвегия-1, проигравшей победителям 8,9 секунды.