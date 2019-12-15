Устюгов выиграл серебро в 15-километровой гонке на этапе Кубка мира в Швейцарии

Сегодня состоялась 15-километровая гонка свободным стилем у мужчин на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
В швейцарском Давосе лучший результат на дистанции показал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Второе место занял россиянин Сергей Устюгов, проиграв победителю 19 секунд. Бронзовую медаль с отставанием в одну секунду от Устюигова завоевал швейцарец Дарио Колонья.
В первой десятке оказались еще два российских спортсмена. Денис Спицов финишировал шестым, а Александр Большунов – седьмым.
Кубок мира по лыжным гонкам
Третий этап
Давос, Швейцария
Мужчины. 15 км свободным стилем
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33:59,3
2. Сергей Устюгов (Россия) – +19,0
3. Дарио Колонья (Швейцария) – +20,0
4. Ильво Нисканен (Финляндия) – +27,9
5. Морис Манифика (Франция) – +35,7
6. Денис Спицов (Россия) – +36,3
7. Александр Большунов (Россия) – +39,8..
...11. Андрей Мельниченко (Россия) – + 51,0
...30. Артем Мальцев (Россия) – +1:43,5
31. Илья Порошкин (Россия) – +1:45,0
...64. Алексей Червоткин (Россия) – +2:50,6