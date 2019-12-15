Устюгов выиграл серебро в 15-километровой гонке на этапе Кубка мира в Швейцарии Победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

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Сегодня состоялась 15-километровая гонка свободным стилем у мужчин на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

В швейцарском Давосе лучший результат на дистанции показал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Второе место занял россиянин Сергей Устюгов, проиграв победителю 19 секунд. Бронзовую медаль с отставанием в одну секунду от Устюигова завоевал швейцарец Дарио Колонья.

В первой десятке оказались еще два российских спортсмена. Денис Спицов финишировал шестым, а Александр Большунов – седьмым.

Кубок мира по лыжным гонкам

Третий этап

Давос, Швейцария

Мужчины. 15 км свободным стилем

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33:59,3

2. Сергей Устюгов (Россия) – +19,0

3. Дарио Колонья (Швейцария) – +20,0

4. Ильво Нисканен (Финляндия) – +27,9

5. Морис Манифика (Франция) – +35,7

6. Денис Спицов (Россия) – +36,3

7. Александр Большунов (Россия) – +39,8..

...11. Андрей Мельниченко (Россия) – + 51,0

...30. Артем Мальцев (Россия) – +1:43,5

31. Илья Порошкин (Россия) – +1:45,0

...64. Алексей Червоткин (Россия) – +2:50,6