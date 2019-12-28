Сергей Устюгов: Побеждать приятно, хочу продолжать Российский лыжник прокомментировал победу на первом этапе «Тур де Ски».

Сегодня в швейцарском Ленцерхайде состоялся первый этап ежегодной многодневки «Тур де Ски». 15-километровую гонку свободным стилем у мужчин выиграл российский лыжник Сергей Устюгов. После соревнований Сергей дал комментарий норвежскому телеканалу TV2:

- Это отличное достижение. Побеждать приятно, и я хочу повторить то же самое в следующих гонках.

Двукратный чемпион мира Устюгов ранее выигрывал «Тур де Ски» в 2017 году. Завтра 29 декабря в Ленцерхайде состоятся спринтерские соревнования и у мужчин, и у женщин.