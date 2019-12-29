Клэбо выиграл спринт на этапе «Тур де Ски»

На первом этапе многодневки «Тур де Ски» состоялся мужской спринт свободным стилем.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, следом за ним расположились Федерико Пеллегрино из Италии и француз Ришар Жув.
Лучшим из россиян стал Глеб Ретивых, занявший четвертое место.
Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли в полуфинале, Андрей Ларьков и Артем Мальцев — в 1/4 финала.
«Тур де Ски», 1-й этап.
Мужчины. Спринт. 1,5 км. Свободный стиль.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.55,3
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,04
3. Ришар Жув (Франция) — 0,57
4. Глеб Ретивых (Россия) — 0,86
5. Юхан Хеггстрем (Швеция) — 0,94
6. Поль Гольберг (Норвегия) — 2,16.
«Тур де Ски» завершится 5 января.