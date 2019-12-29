Клэбо выиграл спринт на этапе «Тур де Ски» Соревнования проходят в Швейцарии.

На первом этапе многодневки «Тур де Ски» состоялся мужской спринт свободным стилем.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, следом за ним расположились Федерико Пеллегрино из Италии и француз Ришар Жув.

Лучшим из россиян стал Глеб Ретивых, занявший четвертое место.

Александр Большунов и Сергей Устюгов выбыли в полуфинале, Андрей Ларьков и Артем Мальцев — в 1/4 финала.

«Тур де Ски», 1-й этап.

Мужчины. Спринт. 1,5 км. Свободный стиль.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.55,3

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,04

3. Ришар Жув (Франция) — 0,57

4. Глеб Ретивых (Россия) — 0,86

5. Юхан Хеггстрем (Швеция) — 0,94

6. Поль Гольберг (Норвегия) — 2,16.

«Тур де Ски» завершится 5 января.