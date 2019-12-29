Юлия Чекалева: У Непряевой есть все шансы на победу в многодневке «Тур де Ски»

- Наташа молодец, показала свой уровень. Видно, что она набирает свой ход, и, надеюсь, дальше будет только прибавлять.
«Тур де Ски» - это мини-тур, многие спринтеры могут в гору не стартовать, а Наташа универсальный боец. Думаю, у нее есть все шансы на победу, - приводит слова Чекалевой «РИА Новости».
Напомним, что Непряева стала третьей в спринте в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Победу в гонке одержала Анамария Лампич из Словении, следом за ней расположилась норвежка Майкен Фалла.
В общем зачете «Тур де Ски» 24-летняя Непряева лидирует с промежуточным временем 31 минута 18 секунд.
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