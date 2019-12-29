Юлия Чекалева: У Непряевой есть все шансы на победу в многодневке «Тур де Ски» Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Юлия Чекалева – о выступлении Натальи Непряевой в многодневке «Тур де Ски».

- Наташа молодец, показала свой уровень. Видно, что она набирает свой ход, и, надеюсь, дальше будет только прибавлять.

«Тур де Ски» - это мини-тур, многие спринтеры могут в гору не стартовать, а Наташа универсальный боец. Думаю, у нее есть все шансы на победу, - приводит слова Чекалевой «РИА Новости».

Напомним, что Непряева стала третьей в спринте в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Победу в гонке одержала Анамария Лампич из Словении, следом за ней расположилась норвежка Майкен Фалла.

В общем зачете «Тур де Ски» 24-летняя Непряева лидирует с промежуточным временем 31 минута 18 секунд.